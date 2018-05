O tanara a fost batuta crunt, ieri dupa-amiaza, in incinta Hotelului Central din Pascani chiar de prietenul ei. Incidentul a fost inregistrat de camerele de supraveghere. Dupa o cearta in plina strada, de frica, tanara s-a refugiat in holul hotelului....

