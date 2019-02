Dreptate SAU xenofobie? Un roman a fost condamnat la inchisoare pentru ca si-a aparat patronul italian

Romanul care in 2011 a fost condamnat la inchisoare pentru ca si-a aparat patronul italian de 3 hoti conationali nu prezinta acelasi interes pentru Matteo Salvini ca insusi patronul originar din peninsula. Acesta a cerut gratierea italianului, romanul nostru nefiind mentionat in cerere.

Matteo Salvini a mers in inchisoarea din Piacenza pentru a-l intani pe unul dintre condamnati. Numai pe unul insa, pe italian, romanul fiind ignorat.

Un om de afaceri italian, Angelo Peveri, 57 de ani, impreuna cu angajatul de la firma sa, Gheorghe Botezatu, s-au prezentat la unitatea de carabinieri din Piacenza pentru a fi incarcerati in urma sentintei Curtii de Casatie. Primul are o pedeapsa de 4... citeste mai mult

