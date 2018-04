Marine Le Pen si alti lideri ai partidelor populiste din Europa l-au felicitat pe Viktor Orban pentru victoria sa clara in alegerile parlamentare din Ungaria.

Le Pen, liderul Frontului National din Franta, a declarat intr-o postare pe Twitter: „O victorie clara si mare a lui Viktor Orban in Ungaria. Inversarea valorilor si imigratia in masa promovata de UE au fost din nou respinse. Partidele nationaliste ar putea fi majoritare in Europa la viitoarele alegeri ale Parlamentului European in 2019”, informeaza News.ro.

Geert Wilders, liderul controversat al Partidului Olandez al Libertatii, l-a felicitat si el pe Orban pe Twitter: „Felicitari Viktor Orban pentru acest rezultat... citeste mai mult

