Inspirată de colaborările pe care BMW Group România le are cu diverşi artişti, Andra a contactat compania şi a propus o colaborare. „Mi-a plăcut BMW de când îl vedeam pe stradă, dar a început să-mi placă şi mai mult de când prietenul meu a cumpărat un BMW Seria 3 E21. Ca să înţelegeţi cât de mult iubesc ”rechinul”, nu am desenat nicio maşină de atâtea ori ca acest E21. Vă imaginaţi cât de fericită am fost când BMW a fost interesat de o expoziţie a mea. Am ales modele reprezentative BMW M, maşini ce m-au pus în dificultate în timp ce le reprezentam, au fost o mare... citeste mai mult

azi, 10:58 in Life, Vizualizari: 26 , Sursa: Adevarul in