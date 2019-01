DRDP Constanța. Situația drumurilor județene din Dobrogea la ora 12.00

DRDP Constanța a transmis, cu puțin timp în urmă, situația drumurilor județene, astăzi, 15 ianuarie (ora 12.00):

Judeţul Constanţa: drumuri nationale: DN 22- partial umed/zapada< 1cm, DN 2A-km 132-136: banda 1 zapada < 1cm, in rest umed, DN 22A- zapada < 1cm, in rest umed; Autostrazile A2 si A4 - umed

Judeţul Călăraşi : drumuri nationale - DN 3A: intre km 1+500-2+000, 5+500-6+000 zapada < 1cm(viscol la sol), DN 21, DN 31- umed, alternând cu zapada framantata < 1 cm , in rest umed; A2 - umed;

Judeţul Ialomiţa: Slobozia :DN 21A- zapada... citeste mai mult