Drapelul SUA, pe tortul de la aniversarea AS FCS Old-Boys 2017 (galerie foto)

Componenţii AS FCS Old-Boys 2017 au marcat festiv, la un local din Năvodari, împlinirea unui an de viaţă de către asociaţia sportivă. „Certificatul de identitate sportivă a ieşit pe 4 iulie 2017. Suntem născuţi în aceeaşi zi cu o forţă a planetei, SUA“, se mândreşte Cătălin Toader, preşedintele executiv, explicând prin aceasta şi prezenţa pe tortul de la petrecere a drapelului Americii. „Susţinem şi iubim AS FCS Old-Boys 2017. Născuţi pe 4 iulie!“, a fost mesajul de pe pagina de Facebook a structurii sportive.



„Într-un an de viaţă, am realizat destule, ca logistică, echipamente, emblemă, pagini de socializare şi de promovare a brandului.... citeste mai mult