Preşedintele SUA Donald Trump a ordonat sâmbătă seara ca drapelele americane să fie coborâte în bernă în urma atacului comis într-o sinagogă din Pittsburgh, Pennsylvania, soldat cu 11 morţi şi şase răniţi, relatează AFP, citat de Agerpres.

Atac la sinagogă Toate drapelele de la Casa Albă, de pe clădirile publice, din taberele militare, de la bazele navale şi de pe navele de război vor fi coborâte în bernă până la 31 octombrie în semn de “respect solemn” pentru victimele atacului, potrivit ordinului dat de preşedintele Trump, care a anunţat că se va deplasa la Pittsburgh.



