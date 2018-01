Muzicianul britanic de blues şi rock Eric Clapton, recompensat cu multiple distincţii internaţionale, a dezvăluit într-un interviu acordat recent postului BBC Radio 2 că îşi pierde auzul.



Legendarul chitarist, vocalist şi compozitor a declarat în cadrul emisiunii ''Steve Wright in the Afternoon'' că atât pierderea auzului cât şi tinitusul de care suferă - o tulburare de auz care poate cauza senzaţia de ţiuit în urechi - îi afectează cariera.

''Surzesc, am tinitus, mâinile aproape lucrează'', a spus el. ''Sper că oamenii vor veni să mă vadă doar pentru că, sau poate mai mult decât pentru că sunt o curiozitate'', a adăugat artistul în vârstă de 72 de... citeste mai mult