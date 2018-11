Un tânăr de 22 de ani, Oli Weatherall, are o problemă care-i afectează viața personală. El nu se poate săruta cu nimeni și, prin urmare, are mari probleme în a stabili o relație de durată, din pricina unei alergii. Tânărul din Surrey (Anglia) are o...

Antena 3, 16 Noiembrie 2018