Mos Craciun a promis ca nu va ocoli in acest an o familie necajita din Cluj. Cinci frati a caror mama a murit inainte sa ii vada pe picioarele lor - si de care tatal a uitat ca mai exista - asteapta an de an o minune. Un acoperis deasupra capului, o...

Protv, 24 Decembrie 2013