Drama în alb şi negru „Roma”, de Alfonso Cuaron, a primit Leul de Aur la cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia, care s-a încheiat sâmbătă seară, iar acesta este primul lungmetraj marca Netflix care câştigă prestigiosul trofeu, potrivit Variety.

Acesta este al doilea an consecutiv când Leul de Aur este acordat unui film semnat de un cineast mexican, după ce, în 2017, trofeul i-a fost acordat lui Guillermo del Toro – preşedintele juriului festivalului de anul acesta -, pentru pelicula „Forma apei/ The Shape Of Water”, care, ulterior, a primit şi premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj.

