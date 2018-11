Un marocan in varsta de 27 de ani a murit asfixiat, dupa ce s-a ascuns intr-o valiza la bordul unui feribot, in timp ce incerca sa patrunda ilegal in Spania, a anuntat luni Garda civila, citata de AFP. Fratele sau, in varsta de 34 de ani, se imbarcase...

Hot News, 3 August 2015