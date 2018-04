Trei turisti din Iasi au disparut de cateva zile in munti dupa ce plecasera intr-o expeditie • Inainte de Paste, familiile celor trei au incercat sa ia legatura cu ei, insa nu au reusit • In tot acest timp, pe Facebook, femeia careia i-au disparut sotul si fiul a facut mai multe postari in care a vorbit despre incident.

https://www.bzi.ro/drama-intr-o-familie-buna-din-iasi-sotul-si-fiul-unei-profesoare-au-fost-gasiti-morti-moartea-celor-doi-pare-sa-fie-inexplicabila-foto-647423

