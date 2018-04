Johnny Valiant a fost repede transportat la spital, dar medicii n-au mai putut face nimic pentru el, din cauză că rănile erau prea grave.

Fostul wrestler s-a numărat printre cei mai importanţi sportivi ai generaţiei sale. După încheierea carierei, a intrat în mangeriat şi a avut sub contract campioni precum Hulk Hogan, Brutus "The Barber" Beefcake, Dino Bravo şi Demolition.

Johnny Valiant a fost introdus în WWE Hall of Fame, în 1996.

