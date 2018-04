Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si multe au fost rănite, dupa ce o masina a intrat in multume in centrul oraşului Münster, din vestul Germaniei. Potrivit politiei locale, şoferul autovehiculului s-a împuşcat.



"Situaţia este de aşa natură încât un atac nu poate fi exclus", a declarat o sursă din domeniul securităţii. Incidentul a fost confirmat de persoane apropiate anchetei.

Aceasta tragedie duce inevitabil cu gandul o actiune similara petrecuta in decembrie 2016, cand un camion a ucis 12 oameni la Berlin. Autorul atentatului a fost Anis Amri, un tunisian cu conexiuni islamiste căruia îi fusese respinsă solicitarea de azil si... citeste mai mult

