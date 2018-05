Costurile pentru tratamentul pacienţilor cu infarct ajung la 2.000 de euro per pacient, iar în contextul în care din datele Societăţii Române de Cardiologie în România sunt înregistrate 12.000 de infarcte pe an, cheltuielile totale ajung la 96 mil. lei pe an (peste 20 mil. euro), potrivit calculului ZF. Hipertensiunea arterială reprezintă una dintre probleme, mai ales că 7,4 milioane de români suferă de această afecţiune, dar doar jumătate dintre aceştia merg la tratament.

