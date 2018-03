Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Dragoș Udilă și Angelo Simonică se vor lupta în fiecare ediție ”The Four – Cei 4”, difuzată în fiecare sâmbătă, începând de mâine, 31 martie, de la ora 20.00, pentru șansa de a ajunge în topul industriei muzicale din România!

Fiecare dintre cei patru are o vastă experiență în muzică și nu este străin de scenele mari din România. Tocmai de aceea, jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo i-au selectat și au decis că ei merită să ocupe scaunele rezervate pentru ”The Four – Cei 4”. Dacă în mod normal finalistul... citeste mai mult