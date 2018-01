Ca in fiecare inceput de an, romanii se inghesuie sa-si plateasca taxele si impozitele. Pentru a evita ingramadeala primarul Marian Dragomir ii indeamna pe braileni sa-si plateasca impozitele online. In acest sens edilul sef a scris un mesaj pe o retea de socializare prin care ii invata pe braileni pas cu pas ce trebuie facut pentru acest lucru. Mai mult, Dragomir a dorit sa sublinieze si proiectele pentru care vor fi folositi banii, printre care se numara asfaltarea strazilor, modernizarea pietelor, achizitionarea de autobuze noi, etc.

“IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SE POT PLATI SI ON-LINE!

