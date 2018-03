"Autorii protocoalelor sunt deja pe lista de 65 de la Parlament din septembrie. În intervenţia live de ieri am propus depunerea unei plângeri penale naţionale împotriva semnatarilor protocolului torţionar. Am mai spus că trebuie identificaţi cei care au scris realmente acest document - iniţiatorii. Transparenţa SRI a fost pe jumătate curajoasă. A şters datele de RL. RL adică “registru listare” este un semn al documentelor SRI pentru a identifica uşor ofiţerul care l-a redactat. Pe site SRI protocolul nu are RL", scrie Daniel Dragomir, pe Facebook.

Fostul ofiţer SRI spune însă că pe site-ul... citeste mai mult

azi, 11:36 in Social, Vizualizari: 36 , Sursa: Mediafax in