Scrimă, Campionatele Naționale de Tineret

In perioada 21-23 martie Complexul Floreasca a gazduit Campionatele Nationale de Tineret (15-23 ani) scrima sabie masculin. Au fost pe planes si zece sportive ialomiteni, sapte de la CSM Unirea Slobozia si trei de la CSS Slobozia.

Dupa un titlu obtinut la juniori in februarie, George Dragomir demonstreaza ca este cel mai bun sabreor al momentului si reuseste sa castige al doilea titlu in acest an intr-o maniera fara dubii la o categorie superioara, cea de tineret, el impinind anul acesta 19 ani.

Rezultatele obtinute de George Dragomir... citeste mai mult

azi, 20:00 in Locale, Vizualizari: 55 , Sursa: Ialomita in