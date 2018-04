Luni, 16 Aprilie, 17:53

Gheorghe Chivorchian l-a contrazis pe Dumitru Dragomir, care declarase că înaintea alegerilor de la FRF din 2014 ar fi fost în biroul său alături de Răzvan Burleanu.

"Am înţeles că naşul meu, domnul Dragomir, a spus că la precedentele alegeri eu am fost cu domnul Burleanu la dumnealui şi i-am zis să-l susţină pe Burleanu! Nicidecum!

Am avut o singură întâlnire cu dumnealui (n.r. Dragomir) şi i-am zis doar că vreau să-mi anunţ candidatura... N-am nicio şansă... El l-a sunat pe Vasile Avram. Mie Răzvan Burleanu nu... citeste mai mult