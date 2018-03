Dumitru Dragomir a vorbit despre alegerile FRF din 18 aprilie și anunță că este susținătorul lui Marcel Pușcaș. De asemenea, e ferm convins că politicul va avea un cuvânt important de spus.

"Mă tem că în alegeri vor conta foarte mult politicul și «forțele paralele». E foarte importantă susținerea politică. Am auzit că Lupescu e susținut de Dragnea, iar Burleanu de Vasile Dâncu. Pușcaș nu e susținut politic de nimeni, dar îl susțin eu.

El, Pușcaș, e cel mai bun dintre cei trei. A fost fotbalist, a fost conducător, a fost antrenor, a fost impresar. Are și caracter. Dacă ar trebui să votez, el ar fi favoritul meu. Cred că are de pe acum 50-70 de voturi, dar nu știu dacă-i... citeste mai mult

