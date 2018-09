Dragomir Antonela, locul I la categoria femei, etapa finala a Campionatului National de Tenis

In perioada 3 – 8 septembrie 2018, in municipiul Slobozia, judetul Ialomita, s-a desfasurat etapa finala a Campionatului National de Tenis al Ministerului Afacerilor Interne.

Campionatul de Tenis al Ministerului Afacerilor Interne se organizeaza pentru toate categoriile de personal salariat, in activitate, al ministerului, in competitie fiind angrenati 70 de participanti.

Concursul s-a desfasurat pe categorii de varsta pentru barbati, respectiv, pana in 35 de ani, 35 – 45 de ani si plus 45 de ani, iar la femei competitia s-a desfasurat in stil open. Startul a fost dat in ziua de 3 septembrie , cu festivitatea de deschidere si primele... citeste mai mult