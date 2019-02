Dragobete. Pe 24 februarie se celebrează Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români. Sărbătoarea Dragobetelui are o simbolistică bogată şi interesantă. Ziua lui Dragobete, zeul tinereţii, al veseliei şi al iubirii are origini străvechi.

Dragobete. Una dintre tradiţiile de DRAGOBETE era aceea ca fetele tinere care voiau să afle cum arăta "ursitul" lor trebuiau să pună sub pernă busuioc sfinţit.

Dragobete. Un alt obicei de DRAGOBETE era acela ca fetele să pornească în goană spre sat, iar băieţii să le urmeze. Cei care reuşeau să îşi prindă din urmă alesele puteau să le sărute în văzul lumii. Sărutul reprezenta legământul... citeste mai mult

