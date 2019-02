Dragobete. Cele mai haioase mesaje de dragoste

Dragobete. De Dragobete este momentul potrivit pentru a surprinde persoana iubită cu SMS-uri, felicitări şi mesaje de dragoste.

Dragobete. “Chiar dacă nu am tuse, durere-n gât, frisoane şi stări de oboaseală, dragostea pentru tine mă băgă-n boală”.

Dragobete. „M- am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe tine. Abia atunci am realizat cât de bogat sunt!”

Dragobete. „Dimineaţa nu mănânc, mă gândesc la tine, la amiază nu pot mânca, mă gândesc la tine, seara nu pot mânca, mă gândesc la tine, iar... citeste mai mult