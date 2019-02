Dragobete. De Dragobete, Ziua Îndrăgostiţilor la români, este momentul potrivit pentru a surprinde persoana iubită cu SMS-uri, felicitări, mesaje și cele mai frumoase urări de dragoste.

Dragobete. Orice ai face sunt alături de tine. Sper ca toate visele tale să se împlinească. Oriunde, oricând, voi fi lângă tine dorindu-ţi dragoste şi fericire pentru că te iubesc.

Dragobete. Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini care vor să te îmbrăţişeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singură inimă ce bate numai pentru tine. Te iubesc!

Dragobete. Dacă îmi este poftă de ceva dulce ştiu ce trebuie să fac. Vin la uşa ta şi îşi cer un... citeste mai mult

