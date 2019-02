Dragnea vede Justitia ca pe mosia proprie!

“Ceea ce opozitia spune de doi ani incoace incepe sa devina realitate: ordonantele de urgenta privind Justitia vin sa implineasca visul lui Liviu Dragnea de a pune mana pe inca una dintre puterile in stat. Momentul de cotitura in care se afla Romania este de maxima gravitate, iar modul in care se duce batalia pentru subordonarea Justitiei in numele unui singur om este tot mai sofisticat. Capcana in care au intrat inclusiv aliatii politici ai lui Dragnea este ca nu urmareste amnistia sau gratierea membrilor coalitiei, ci aservirea sistemului judiciar in folos propriu. Nici liderii ALDE nu au prea multe motive de optimism in privinta adevaratelor intentii ale lui Liviu Dragnea si... citeste mai mult