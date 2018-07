"N-am de gând să îi dau o replică fostului preşedinte, dare u nu am reserve în variant 300 de parlamentari, ba dimpotrivă. Eu am vorbit cu oameni din mai multe ţări şi mi-au spus că bicameralismul este mult mai eficient într-o democraţie. Eu aş susţine ca parlamentarii să fie aleşi prin vot uninominal direct. Va trebui să discutăm de ideea de 300 de parlamentari cu minorităţile e o variantă pe care eu am agreat-o. În aceste condiţii putem să vorbim despre faptul că vom discuta despre asta, în actuala legislatură. Vom mai discuta:, a declarat, luni, liderul PSD, Liviu Dragnea, la... citeste mai mult

