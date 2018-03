Dragnea sustine ca PSD va promova o lege care sanctioneaza persoanele care defaimeaza Romania in strainatate Presedintele CamereI Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca PSD va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea tarii in strainatate.

azi, 10:54 in Politica