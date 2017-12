Dragnea sustine ca beneficiarul statului paralel este presedintele Iohannis Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca beneficiarul statului paralel este presedintele Klaus Iohannis.

Politica "Nu cred ca este strain presedintele Iohannis. In primul rand crede ca este beneficiar. Parerea mea este ca are o perceptie gresita daca asta crede, pentru ca ar trebui sa se uite in istoria recenta. Dar asa este construit (statul paralel - n.r.), el asa a fost gandit si asa a fost construit. Orice structura trebuie sa aiba in mot pe cineva. Ca el a... citeste mai mult

