„Eu, care încă am probleme în justiţie, am o decizie pe fond, fapta nu există, m-aţi auzit vreodată pronunţându-mă într-un sens sau altul pe o temă legată de justiţie, de un an şi jumătate? Nu mă pronunţ”, a spus Vasile Blaga, întrebat cum vede o...