Dragnea: Sunt absolut sigur ca, in aceasta viata, legile Justitiei vor intra in vigoare Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca este “absolut sigur ca in aceasta viata” legile Justitiei vor intra in vigoare.

Mai multe despre Liviu Dragnea, vigoare, legile justitiei Politica citeste mai mult

azi, 18:57 in Politica, Vizualizari: 77 , Sursa: 9am in