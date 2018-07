Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat marţi că până acum nu a fost citat la DIICOT pentru audieri în legătură cu cercetarea in rem în urma plângerii depuse de liderul liberalilor Ludovic Orban.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă a fost chemat la DIICOT până acum, Dragnea a răspuns: "Nu".

De asemenea, întrebat dacă începerea urmăririi penale in rem în acest dosar îi creează emoţii, liderul PSD a spus: "Pot eu să ştiu ce face DIICOT? Dacă am trădat, sau... Ce poţi să comentezi?"

În altă ordine de idei, el a precizat că... citeste mai mult

