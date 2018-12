Dragnea despre Iohannis: „E un vrajitor” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Sibiu, ca presedintele Klaus Iohannis este „un vrajitor”, reusind sa obtina voturi in conditiile in care a pastrat 100 de strazi de pamant in oras....

9am, 25 Mai 2016