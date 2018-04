Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, care a petrecut Sărbătorile pascale la Mănăstirea Sinaia, a revenit luni seara în Bucureşti.

”Şi eu m-am plâns (de trafic - n.r.). A fost foarte aglomerat. Am plecat ieri, pe la 6.00 şi am ajuns la 7 şi jumătate, 8 fără un sfert în Bucureşti. Nu am făcut foarte, foarte mult. Cred că a fost mai aglomerat până în 5.00 (după-amiază - n.r.) după părerea mea”, a spus Dragnea.

El a fost întrebat care este soluţia pentru ca traficul de pe Valea Prahovei să nu mai fie aglomerat.

”Cu o autostradă. Şi până la autostradă, este la Comarnic - o să vorbesc cu Guvernul, cu ministrul Transporturilor, eventual - este o străduţă care... citeste mai mult

