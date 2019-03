Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că şi el îi sprijină pe magistraţi "cu toate puterile" sale, adăugând că nici el, nici partidul nu au făcut nimic împotriva acestora.

El a fost întrebat, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, cum vede protestele actorilor care au ieşit în stradă pentru a-şi arăta sprijinul pentru magistraţi.

"Şi eu îi sprijin pe magistraţi şi îi sprijin cu toate puterile mele pe magistraţii din România. Nu văd de ce nu i-aş sprijini. Nu am făcut absolut nimic, nici eu, nici PSD, împotriva magistraţilor, ba, dimpotrivă, cu tot ce am putut am... citeste mai mult

