Conducerea Partidului Social Democrat are convingerea că premierul are nevoie de susţinera stră­zii. Un milion de oameni, e cifra magică a actualei guvernări, sunt aşteptaţi în stradă la o dată care va fi comunicată în curând. În funcţie de evoluţia lucrurilor, susţine Liviu Dragnea. Deocamdată, milionul este în joc de glezne. Chestiunea este absolut serioasă şi a fost discutată în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD. De ce e nevoie de acest miting? Pentru că liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o sesizare penală împotriva Vioricăi Dăncilă şi premierul are nevoie de o susţinere populară.

