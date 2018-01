Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, salută decizia premierului şi a membrilor Cabinetului de a renunţa la Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP).

"Am văzut astăzi o decizie importantă a membrilor Cabinetului.(...) Nici eu nu am nimic cu ofiţerii SPP, nici cu instituţia în sine. Eu, de exemplu, nu am SPP de când am venit la Cameră, merg cu maşina partidului, dar asta nu înseamnă că vreun ministru din cele două Guverne renunţă la SPP. Deci, nu a fost o decizie politică de a renunţa la SPP. A fost o decizie a premierului şi a membrilor Cabinetului pe care eu o salut", a spus Dragnea după şedinţa... citeste mai mult

