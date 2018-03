Dragnea: Romanii nu sunt interesati de cine injura mai mult decat celalalt in PSD Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a pledat luni pentru o comunicare structurata in formatiunea politica, apreciind ca romanii sunt interesati de proiectele duse la indeplinire, nu de cine este mai vocal decat celalalt sau "care injura mai mult decat celalalt" in PSD.

