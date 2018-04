„Doar atât spun: Viorica Dăncilă nu are de ce să-şi dea demisia şi are suportul nostru în continuare“, a spus Liviu Drganea, întrebat cum comentează gestul preşdintelui Iohannis prin care i-a cereut demisia premierului Viorica Dăncilă.

Întrebat dacă Dăncilă ia în calcul să demisioneze, liderul PSD a răspuns: „Nici vorbă. Are treabă la guvern“.

Preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului Viorica Dăncilă să-şi dea demisia, după ce aceasta ar fi preferat „să execute ordinele dela...

