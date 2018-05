Dragnea: Procurorii DNA cer inchisoare pentru persoanele pe care le apreciaza foarte mult. Nu exista probe Facand referire la pedeapsa solicitata de procurorii DNA in dosarul DGASPC Teleorman, in care liderul social-democrat este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca procurorii cer "tot timpul" asa, "mai ales pentru persoanele pe care le apreciaza foarte mult".

Mai multe despre Liviu Dragnea, dosar, probe, procurori DNA Politica citeste mai mult

azi, 00:56 in Politica, Vizualizari: 29 , Sursa: 9am in