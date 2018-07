„Despre Codul penal nu mai are rost să vrobesc. Indiferent ce am spus, fiecare a rămas la părerea lui. N-am văzut nicio reacţie din partea dvs în legătură cu abuzurile din instanţe“, le-a spus liderul PSD jurnaliştilor.

Întrebat dacă definiţia abuzului în serviciu a fost modificată în favoarea sa, Dragnea a răspuns ironic: „Credeţi că ăştia mă lasă să scap?“.

Cât despre suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis, liderul PSD a spus: „Trebuie să discutăm în coaliţie dacă are rost suspendarea preşedintelui. Nu e scoasă din discuţie“.

Liviu Dragnea a fost întrebat dacă îl susţine pe deputatul PSD Gabriel Vlase pentru şefia SIE. „Domnul Valse are susţinere universală".

