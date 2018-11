"Vreau sa vorbim despre Legea salarizarii pe care am facut-o cu Olguta Vasilescu si cu un alt oltean, Darius Valcov, fost ministru de Finante. E o lege care pune in practica ceea ce spuneam in campania electorala, ca avem capacitatea si obligatia...

Realitatea, 10 Mai 2017