Dragnea: Nu vom fi de acord ca cineva, indiferent cine ar fi acela, sa se plaseze deasupra legii sau Constitutiei

Chestionat de ce nu a fost de acord cu excluderea lui Victor Ponta din PSD, Liviu Dragnea a răspuns: „Pentru că sunt consecvent (...) Am spus de la început că nici nu am de gând să cer lucrul acesta, am şi rupt acea intenţie de demisie şi le-am spus...

Adevarul, 6 Aprilie 2017