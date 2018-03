”Categoric nu. Nu au nicio legătură măsurile fiscale adoptate de Guvern cu (...) nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodată de acord şi nu o să fiu în continuare să susţin modificarea unui act normativ, o lege de exemplu, care să mărească impozitele şi taxele locale. Eu nu susţin aşa ceva şi PSD nu va susţine aşa ceva, pentru că nu e nevoie”, a declarat Liviu Dragnea, întrebat fiind de proiectul MDRAP.

El a mai spus că nu a discutat subiectul cu premierul Viorica Dăncilă.

”Nu am avut o discuţie. Eu acum am aflat despre asta şi sunt convins că nici dna Dăncilă nu a fost... citeste mai mult

