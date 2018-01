Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat că a contat foarte mult că preşedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coaliţiei pentru funcţia de premier, menţionând că în PSD şi ALDE nu s-a pus niciodată problema unei suspendări a şefului statului.



El a precizat că nu a existat niciodată un plan de suspendare din funcţie a preşedintelui şi nu s-a discutat nici în partid.

"Nici vorbă, nu am avut niciodată în plan, nici eu, nici domnul Tăriceanu. Nici în partid nu am discutat. Dar am văzut foarte multe... citeste mai mult

