Dragnea spune ca salariul minim creste la 1.550 lei in 2018, desi programul de guvernare prevede 2.000 lei Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca salariul minim va creste la 1.550 lei in 2018, desi noul program de guvernare depus in...

9am, 11 Iulie 2017