Dragnea: Nu avem niciun fel de problema ca presedintele in functie sa se implice in campania partidului care il sustine Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sustine ca seful statului in functie se poate implica in campania partidului care il sustine. "Macar se va face la vedere", a adaugat liderul social-democrat.

acum 49 min. in Politica, Vizualizari: 75 , Sursa: 9am in