Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a negat că ar fi fost la ziua vreunui şef din Serviciul Român de Informaţii şi a subliniat că la toate evenimentele la care a participat, organizate de SRI, a fost în calitate oficială, alături de alţi mulţi invitaţi.

"Eu n-am negat niciodată (n.r. - participarea la evenimente organizate de SRI). Eu am spus-o primul. Am fost la acele evenimente şi n-am fost incognito, am fost la evenimente oficiale, în special se făceau de Ziua Naţională, de ziua SRI-ului sau alte evenimente oficiale, la care erau cred că o sută şi ceva de persoane, oameni cu diverse poziţii în... citeste mai mult

acum 40 min. in Politica, Vizualizari: 25 , Sursa: Amosnews in