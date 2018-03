Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, că i-a fost ”drag” că la congresul extraordinar al partidului a fost însoţit de partenera sa de viaţă, Irina Tănase, ţinând să precizeze că ”încă” nu a cerut-o în căsătorie, iar inelul pe care aceasta îl purta era doar un cadou de 1 martie.

"Pur şi simplu am decis să fie lângă mine la Congres (prietena sa – n.r.), fiind conştient (că va atrage atenţia -n.r), că nu trăiesc pe sub pământ. Am văzut că sunt discuţii şi de năşie. Bun, imaginaţia e slobodă, libertatea de exprimare, doamne ajută, domnule, n-am cerut-o încă (în căsătorie – n.r.). S-a vorbit despre acel inel. Este un inel, nu sunt...